Подкормите клубнику этим копеечным средством в октябре – соберете урожай раньше всех

Опытные садоводы точно знают, что сделать с клубникой осенью, чтобы на следующий год она дала умопомрачительный урожай. Воспользуйтесь этим советом – и соберете спелые крупные ягоды быстрее всех соседей.

Итак, чтобы клубника отлично перезимовала, а ее будущие почки стали по-настоящему плодоносными, в октябре кустики надо подкормить. И пусть кто-то говорит, что уже поздно вносить удобрения, не слушайте. Куст продолжает хоть и медленно, но развиваться, до самых морозов. А значит, ему нужно дополнительное питание и "витамины".

Самое простое и необходимое удобрение для клубники осенью – это фосфор в компании с калием. Эти два вида удобрения не обязательно вносить по очереди. Смешайте сульфат калия и суперфосфат прямо в сухом виде в пропорции один к двум. Только хорошенько перемешайте, чтобы гранул хватило каждому растению. А потом пройдитесь по грядкам и угостите каждый кустик по одной столовой ложке. Чтобы гранулы доставить ближе к корням, немного разрыхлите грунт после подкормки.

Когда клубника получила свою порцию подкормки, остатки удобрения можно отдать плодовым деревьям и кустарникам. Или оставить храниться до следующего сезона – за зиму с удобрением ничего не случится.

Цена вопроса невелика: килограмм сульфата калия стоит от 200 рублей, суперфосфат – от 300 рублей.

Другой вариант октябрьской подкормки – жидкое минеральное удобрение. Возьмите 10 литров воды, растворите в них две столовые ложки глутамата калия и еще одну монофосфата калия и полейте раствором клубнику. Это тоже укрепит иммунную систему кустиков, их корни и повысит вероятность закладки плодовых почек.