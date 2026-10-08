Еврокомиссия решила избавить ЕС от нелегальных мигрантов

Мигранты, нелегально находящиеся в Европе, должны покинуть ее территорию. С таким заявлением выступила еврокомиссар по Средиземноморью Дубравка Шуица на полях саммита Средиземноморских стран в хорватском Сплите.

Еврокомиссар подчеркнула, что Евросоюзу необходимо активизировать возвращение мигрантов, не имеющих права на пребывание. Одновременно следует расширять возможности легального въезда, сказала Шуица в интервью Politico.

В Еврокомиссии считают: ЕС должен инвестировать в соседние регионы, чтобы предотвратить нелегальный въезд мигрантов в Европу. Для этого подписываются двусторонние соглашения о партнерстве со странами Северной Африки, Ближнего Востока и Персидского залива. Еврокомиссар также подчеркнула ответственность Евросоюза за охрану собственных границ. На предстоящем саммите ЕС лидеры стран Евросоюза намерены вновь обсудить ужесточение миграционной политики.