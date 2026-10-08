Пожарская рассказала об угрозе ее браку с Янковским

Диана Пожарская и Иван Янковский объявили о своих отношениях в 2021 году. Летом того же года у них родился ребенок. Примерно в это же время влюбленные официально оформили отношения. Ходят слухи, что мать, актриса Оксана Фандера, была не в восторге от выбора сына. Однако Диана постаралась понравиться свекрови и, говорят, у нее получилось.

Летом Диана Пожарская и Иван Янковский объявили о рождении второго ребенка. Интересно, что эту беременность, как и первую, Диана Пожарская тщательно скрывала. Известная актриса перестала выходить в свет, она вела уединенный образ жизни, а если и выкладывала фотографии и видео в своем блоге, то на них было непонятно, что она в положении.

Известная актриса рожала в одном из самых престижных госпиталей страны. Диана родила Ивану сына Давида.

Супруги считаются одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Однако в новом интервью Диана затронула весьма болезненную для актерских пар тему - конкуренцию. Известно, что она является одной из самых частых причин разводов у артистов.

"Я вот это слово "конкуренция" вообще не люблю, хотя это правильно, и это неотъемлемая часть любого пути. Это совсем разные жанры. Мы друг друга поддерживаем. И каждый зритель выбирает свое кино, свой сериал и в этом случае тоже", - сообщила Пожарская "Звездачу".

Отметим, что у актрисы и ее супруга одновременно выходят новые проекты. Диана сыграла возлюбленную темного князя в сериале "Тайный город", а Иван исполнил главную роль в фильме "Битва моторов".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>