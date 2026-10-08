В Москве врачи спасли девочку, проглотившую 250 магнитов за раз

Московские врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 250 магнитных шариков за раз.

Девочка поступила в Морозовскую больницу с сильным кашлем. Рентген показал, что девочка проглотила более 250 магнитных шариков, сообщил столичный департамент здравоохранения.

Хирурги осмотрели кишечник с помощью камеры, убедившись, что он цел. А затем достали все магниты из желудка через пищевод с помощью специальных эндоскопических инструментов.

Операция прошла успешно. В скором времени малышку выпишут домой.

Врачи еще раз рассказали об опасности магнитных шариков. Все дело в том, что они могут попасть из пищевода в кишечник, а там примагнититься друг к другу через стенки.