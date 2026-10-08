Трамп: Конфликт с Ираном скоро завершится, цены на нефть снизятся

Конфликт с Ираном завершится в скором времени. Как только это произойдет, мировые цены на нефть пойдут вниз, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил о скорой победе в интервью телеканалу CBS. Американский лидер подчеркнул, что, с точки зрения Вашингтона, Иран больше не представляет ядерной угрозы для США.

Как стало известно, Трамп и его команда по нацбезопасности обсудили возможность возобновления военных операций против Ирана. По планам, это должно произойти в ближайшие недели - перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. Сообщалось, что Пентагон уже подготовил для президента новые варианты масштабных боевых операций против Тегерана.