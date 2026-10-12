Принцессы Беатрис и Евгения готовятся к худшему после грандиозного скандала с Меган Маркл

Принцесса Евгения попала в грандиозный скандал после того, как книгу, которую ей подарила Меган Маркл, нашли на интернет-аукционе. Герцогиня Сассекская затаила очень сильную обиду на кузину Гарри.

Британские СМИ уверяют, что принцесса Евгения и её сестра Беатрис оказались втянуты в "борьбу за влияние". Они пытаются дистанцироваться от своих родителей — Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и Сары Фергюсон, — а также от Меган Маркл. У обеих принцесс есть собственные семьи, и они стараются держаться подальше от любых королевских скандалов, которые могут поставить под угрозу их благополучие. После инцидента с Меган, кузины Гарри решили на какое-то время разойтись в разные стороны.

"И Беатрис, и Евгения хотят немного отдалиться от своих родителей, а теперь они поступают так же и по отношению друг к другу. Конечно, они очень любят друг друга, но поняли, что постоянное восприятие их как единого целого не обязательно шло им на пользу. Поэтому теперь каждая из них идёт своим путём", — сообщил источник Woman’s Day.

По словам инсайдера, сейчас для обеих принцесс "на карту поставлено очень многое", поскольку они "обе борются за то, чтобы сохранить своё место в монархии, и это давление определённо заставляет их соперничать друг с другом". Евгения и Беатрис пытаются "заранее обеспечить себе возможности, которые позволят им удержаться на плаву, если реализуется худший сценарий".

Источник подтвердил, что отношения между сестрами стали более отстранёнными после того, как Евгения оказалась в центре скандала, связанного с Меган Маркл. В начале октября на eBay появился экземпляр книги Меган "Скамейка", которую она подарила Евгении. Книга была выставлена на продажу за 19 999 фунтов стерлингов. К объявлению были прикреплена фотография рукописного послания Меган, адресованного Евгении и её мужу Джеку Бруксбэнку.

Евгения была "в ужасе", когда увидела книгу на интернет-аукционе, и заявила, что понятия не имеет, каким образом она оказалась выставлена на продажу.