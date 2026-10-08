"Скончались в результате обрушения": Анфиса Чехова сообщила печальную новость

Анфиса Чехова сообщила о несчастье. Популярная ведущая показала плачевную картину.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Анфиса Чехова рассказала о том, что у нее обрушилась полка в посудном шкафу. Все милые безделушки, предметы декора, посуда, бокалы, вазы и прочее вывалилось из шкафа прямо на пол и разбилось вдребезги.

"И как это бывает в жизни, из-под завалов мы извлекли несколько целых предметов, которые непонятно как и почему не пострадали. Все, что нам дарили на свадьбу, все, что я собирала годами, мои любимые вещицы скончались в результате этого обрушения. Жизнь определенно нас учит не привязываться к вещам!" - философски заключила Анфиса.

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Телеведущая обратила внимание на интересную деталь. Скоро ей с мужем предстоит переезд и по этому поводу Чехова сетовала, что в новом доме пока нет серванта для посуды. А теперь случилось это обрушение.

"Вот, Вселенная буквально услышала мои слова и пришла на помощь. Проблема решена, потому что ставить теперь не некуда, а нечего", - констатировала не без юмора ведущая.

В комментариях многочисленные подписчики постарались поддержать расстроенную Анфису. Они обратили внимание на примету, что посуда бьется к счастью. Другие же пришли на выручку Чеховой и предложили ей новые предметы вместо разбитых.

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