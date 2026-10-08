Рубио не увидел перспектив мирного решения конфликта на Украине

Перспективы решения украинского конфликта путем переговоров в настоящее время не просматриваются. Госсекретарь США Марко Рубио высказал такую точку зрения в интервью греческому изданию "Катимерини".

Глава госдепартамента выразил обеспокоенность эскалацией конфликта. По словам Рубио, в Вашингтоне разделяют озабоченность мирового сообщества по поводу потенциальной эскалации конфликта, которая может затронуть другие страны и перерасти в более широкий конфликт.

Госсекретарь США заявил, что американская сторона по-прежнему готова содействовать мирному урегулированию и продолжает изучать соответствующие перспективы. Если представится хоть какая–то возможность, это будет хорошо как для России, так и для Украины, заключил Рубио.