Путин не получил телеграммы от Трампа в день рождения

Президент США Дональд Трамп не направлял поздравительную телеграмму с днем рождения российскому лидеру Владимиру Путину.

По телефону главы государств также не общались, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В настоящий момент ведется согласование телефонных переговоров между Путиным и Трампом.

"Точное время разговора будет согласовано и он состоится, мы вас проинформируем. Мы ничего не скроем" – отметил спикер Кремля.

Накануне Владимир Путин получил поздравления по случаю своего 74-летия. В частности, его поздравили президенты Белоруссии, Азербайджана, Турции, Ирана, Киргизии, а также премьер-министр Армении и председатель КНР.