Сеул отозвал своего посла из Киева после скандала

Южная Корея отозвала своего посла с Украины. Сеул принял решение после скандала, который разгорелся из-за разглашения Владимиром Зеленским информации по передаче пленных.

МИД Южной Кореи опубликовал на своем сайте пресс-релиз, в котором сказано о решении правительства. Южнокорейские власти рассчитывает на скорейшее урегулирование всех нерешенных вопросов между двумя странами, сказано в документе. Сеул продолжит консультации с украинской стороной.

Зеленский, выступая на Генассамблее ООН 23 сентября, раскрыл факт передачи Сеулу двух пленных из КНДР. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, в свою очередь, заявил, что Сеул примет дополнительные меры, если Киев не принесет извинения за разглашение конфиденциальной информации, передает Reuters.