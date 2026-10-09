83 дня до Нового года: как навести порядок на кухне раз и навсегда

Сегодня пятница, 9 октября, а это значит, что до Нового года осталось 83 дня.

На очереди – порядок на кухне, а именно в холодильнике и в шкафчиках. Уборку лучше разделить на два дня, чтобы, во-первых, не устать, а во-вторых, не парализовать работу важнейшего помещения в доме.

Холодильник. Обесточьте технику и выньте все продукты из нее. Их можно сложить на балконе, если холодно, либо в сумку-холодильник. Протрите все полки и дверцы раствором соды. Проверьте все сроки годности у продуктов и сложите их обратно, сгруппировав по категориям.

Шкафчики. Выложите все из нижних и верхних шкафов. Выбросьте всю просроченную бакалею, неиспользуемые специи. Отдайте/продайте хорошую, но неиспользуемую технику. Не храните сломанные вещи: если вы их сразу не починили, значит, они не очень и нужны.

Любой порядок может быть нарушен чужими руками, поэтому сразу же объявите домочадцам о новом порядке на кухне. А можно подписать полки, чтобы не забыть самому.