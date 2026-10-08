Прощание с Анатолием Кашпировским началось в Москве

Сегодня, 8 октября, в Москве прощаются с Анатолием Кашпировским. Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище.

3 октября стало известно о смерти Анатолия Кашпировского. Ему было 87 лет. Несмотря на то, что его директор Сергей Рудых назвал причиной смерти гипнотизера возраст, в Сети говорят, что перед смертью тот страдал от рака. А соседи утверждали, что он сильно похудел. Кроме того, племянник Кашпировского поведал, что у него была полиорганная недостаточность, в результате чего отказали органы, пораженные метастазами.

О похоронах широко в СМИ не говорилось, однако стало известно, что, по просьбе родственников, церемонию прощания с Анатолием Кашпировским на Троекуровском кладбище сделали открытой, а вот сами похороны пройдут в закрытом режиме. Причем, где именно предадут земле тело телепата, пока точно неизвестно.

По одной версии, Кашпировского похоронят там же, на Троекуровском кладбище в Москве. По другим данным, в своей последней воле экстрасенс изъявил желание лежать рядом с родными в городе Винница, передает Starhit.

Напомним, Анатолий Кашпировский получил широкую известность еще в СССР. Он проводил телевизионные сеансы, утверждая, что может удаленно лечить десятки болезней. Позже психотерапевт, которого часто называли экстрасенсом, собирал многотысячные стадионы и также проводил лечебные сеансы. При этом официальная медицина скептически относилась к сеансам Кашпировского, но власти не запрещали проводить их, а телекомпании предоставляли ему эфирное время.

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