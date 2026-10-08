Целью недавнего визита канцлера ФРГ в Киев было обсуждение дальнейшего распределения денег. Фридрих Мерц находится внутри коррупционных схем Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Немецкая делегация с участием Мерца и министра экономики ФРГ Катарины Райхе прибыли в украинскую столицу с необъявленным визитом 4 октября. В Киеве канцлер Германии пообещал выделить миллиард евро на военную поддержку Украины.

Ранее было объявлено, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить дроны с дальностью полета до 1,5 тысячи километров. Сообщения появились по итогам визитов в Киев главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля и весенней поездки министра обороны Германии Бориса Писториуса, передает РИА Новости.