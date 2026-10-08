Целый год искали не там: появилась новая информация о пропавших Усольцевых

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге больше года назад. Сергей, Ирина, их дочь Арина и собачка Лада ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. Проводилось несколько масштабных поисковых операций, но следы туристов так и не найдены. Сейчас следствие рассматривает в качестве приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминал.

Знакомые Усольцевых и просто неравнодушные люди все это время вели собственное расследование в соцсетях. И у них есть версия, которая может изменить все представление об исчезновении семьи. Администратор сообщества Александр Тушинский заявил, что Усольцевых ищут не там, где надо. Он уверен, что не было никакого несчастного случая, а семья туристов не появлялась в районе Буратинки. Мол, их убили раньше.

"С Усольцевыми была собака. Даже если бы они заблудились и погибли от переохлаждения в первые дни, животное, скорее всего, оставалось бы живым еще долгое время. Вероятно, собака выжила бы и в случае, если семья провалилась куда‑либо. Однако поисковые собаки не смогли уловить ее запах в первые дни поисков. Все выглядит так, будто ни собаки, ни самих Усольцевых там вообще не было", — заявил Тушинский в беседе с "МК".

Также Александр обращает внимание на одну деталь — в день исчезновения Сергея, Ирины и Арины по маршрутам, один из которых, предположительно, выбрали Усольцевы для своего похода, следовали несколько туристических групп. При этом путешественники не встречали на своем пути семью, и даже не слышали ничего подозрительного.