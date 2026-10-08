Собянин рассказал о модернизации магистральных маршрутов Москвы за 10 лет

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Макс рассказал о модернизации магистральных маршрутов общественного транспорта столицы за 10 лет.

Они проходят по основным улицам города и связывают центр с отдаленными районами, дополняя работу метро, МЦК и МЦД. За эти годы запущено 77 магистральных и экспресс-маршрутов.

Кроме того, автобусы перераспределили на более востребованные направления, что позволило сократить интервалы и время ожидания пассажиров. На магистральные направления выпустили современные электробусы российского производства.

Помимо этого, пять лет назад в центре и на юге столицы было скорректировано около 200 маршрутов, появились новые остановки и улучшилась навигация. За пять лет пассажиропоток на них вырос почти на 25 процентов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть маршрутного транспорта столицы. В 2025 году запустили 10 магистральных маршрутов, в 2026 уже запустили два и четыре планируем запустить до конца этого года. Главная цель остаётся прежней, сделать наземный транспорт удобней для ежедневных поездок москвичей и гостей столицы", - рассказал Никита Качарава, руководитель блока информирования по развитию наземного транспорта.