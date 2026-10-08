Задержанные в столичном регионе аферисты создали "финансовую пирамиду"

Шесть уголовных дел по статье о мошенничестве возбудили столичные следователи. Фигуранты завладели почти сотней миллионов рублей.

Задержана одна из подозреваемых. Во время обыска у неё изъяли мобильные телефоны, компьютеры с документами и другие предметы. Сейчас устанавливают все обстоятельства дела. Уже известно, что аферисты действовали по схеме финансовой пирамиды - убеждали граждан вложить деньги в косметический бизнес.

"При этом они сообщали заведомо ложные сведения о возможности получения прибыли до 120% годовых. На самом деле исполнять обязательства по выплате процентов и возврату заемных средств, а также вести и развивать заявленные бизнес-проекты не планировалось", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанная действовала не одна. Поэтому теперь следователи устанавливают всех соучастников преступления.