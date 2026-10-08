Роспотребнадзор опроверг информацию о втором заболевшем в Иркутске

Роспотребнадзор опроверг информацию о выявлении второго случая заболевания опасной инфекцией в Иркутской области.

Ранее в социальных сетях и ряде Telegram-каналов появились утверждения о заболевании человека, который контактировал с сотрудницей Иркутского противочумного института. Впоследствии выяснилось, что женщина скончалась от пневмонии неустановленной этиологии.

"Всемирная организация здравоохранения также не подтверждает наличие информации о новых случаях заболевания", — заявили в ведомстве.

В настоящий момент ВОЗ подтверждает отсутствие риска чрезвычайной ситуации в Иркутской области.