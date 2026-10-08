ВС России продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили склады вооружения и боеприпасов, цеха производства беспилотников и пункты дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в населенном пункте Доброполье в ДНР. Российские подразделения в течение суток овладели спортивным комплексом, зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны, освободили 103 здания.

ПВО за сутки сбила семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 1062 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили украинский безэкипажный катер.