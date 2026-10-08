Две жены пришли проститься с Анатолием Кашпировским: молодая вдова горько разрыдалась у гроба

В Москве проходит прощание с Анатолием Кашпировским. Почтить память телепата явилась даже бывшая супруга.

Отдать последнюю дань Анатолию Кашпировскому пришли десятки гипнотизеров и эзотериков со всей России. Например, на панихиде заметили известного колдуна Ивана Кулебякина и звезду шоу "Битва экстрасенсов" Никиту Турчина.

Одними из первых проводить одиозного психотерапевта в последний путь приехали его супруга Гулизар Чалбашова и бывшая жена Иржина Кашпировская, передает VOICE. Молодая вдова даже разрыдалась у гроба почившего мужа. Дело в том, что в траурном зале прозвучала песня, которую исполнял сам целитель. "Две звезды" Кашпировский пел на творческих и юбилейных вечерах с конца 90-х годов, компетентно сообщает SHOT.

Отметим, что в 2025 году молодая супруга родила Анатолию Кашпировскому дочь Эллину. Она скрасила последние месяцы жизни телепата, который ранее потерял старшую наследницу. Дочь Елена, родившаяся в первом браке гипнотизера, умерла в 2018 году, наложив на себя руки. Также у Кашпировского остался сын Сергей.

Напомним, Анатолий Кашпировский умер 3 октября. Ему было 87 лет. Несмотря на то, что его директор Сергей Рудых назвал причиной смерти гипнотизера возраст, в Сети говорят, что перед смертью тот страдал от рака.

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