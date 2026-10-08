Переломанной Пугачевой вынесли неутешительный вердикт

Алла Пугачева только восстановилась после перелома шейки бедра, как снова получила серьезную травму. На этот раз Примадонна повредила руку.

О том, что у Аллы Борисовны снова проблемы со здоровьем стало известно благодаря певцу Егору Вильмсу, который пообщался с Пугачевой в ресторане на Кипре, а после опубликовал несколько снимков на своей странице в соцсети. Примадонна даже не пыталась скрыть зафиксированную лангеткой левую руку.

Врач-терапевт Андрей Звонков сообщил, что вероятнее всего у исполнительницы хита "Арлекино" перелом лучевой кости в области запястья — типичной травме при падении на выставленную вперед ладонь. Медик вынес певице неутешительный вердикт, мол, новая травма Пугачевой может быть связана с возрастным снижением прочности костей.

"Когда человек падает, он выставляет руку вперед, раскрытая ладонь, удар приходится на основание большого пальца. А так как Алла Борисовна уже старенькая, у нее остеопороз, кальция не хватает, косточки хрупненькие — вот всё и ломается", — пояснил Звонков в беседе с "Лайфом".

На состояние костей Примадонны могла повлиять и прошлая травма. Пугачева сама призналась, что в конце прошлого года перенесла перелом ноги и шейки бедра. Певица сетовала, что после этого она около четырех месяцев не вставала с постели и заново училась ходить. А длительное снижение физической активности, как отметил терапевт, также негативно влияет на состояние костей.