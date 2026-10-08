Минтруд пообещал проиндексировать более 40 выплат с 1 февраля

Прожиточный минимум и все зависящие от него меры поддержки россиян будут проиндексированы на 6,8% с 1 февраля 2027 года. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, выступая с докладом в рамках Всероссийской недели охраны труда.

По словам Котякова, с 1 февраля по фактической инфляции индексируется более 40 выплат. Повышение коснется материнского капитала, единой денежной выплаты, пособия по уходу для неработающих женщин и других социальных мер.

Глава Минтруда сообщил, что страховые пенсии в 2027 году проиндексируют дважды. 1 февраля индексация составит 6,8%, а 1 апреля – 3,3%. Также на 6,8% увеличится размер материнского капитала. При этом выплаты на второго ребенка превысят 1 миллион рублей - при условии, что семья не получала капитал на первенца, передает РИА Новости.