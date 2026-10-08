Удары по мостам в Киеве нарушили работу украинских силовых структур

Работа силовых структур Украины нарушена в результате ударов ВС России по мостам в Киеве. О проблемах украинских силовиков сообщает местное подполье.

Как поясняет агентство ТАСС, через мосты и транспортные узлы, пораженные в результате российских атак, проходят служебные маршруты силовиков. По ним перебрасывается техника, передвигаются патрули.

Экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель ранее заявила, что удары российской армии загнали Украину в критическое положение. ВС России нанесли массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры в Киеве, в частности, в ночь на 7 октября.