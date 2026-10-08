Люди за головы хватались у гроба Кашпировского: "Лежит как живой!"

В Москве простились с магом и целителем Анатолием Кашпировским. Он скончался 3 октября. Кашпировскому было 87 лет. Причиной смерти психиатра стала полиорганная недостаточность на фоне запущенного онкологического заболевания — рака желудка четвертой стадии с метастазами в печень, легкие и мозг.

Вдова Кашпировского Гулизар Чалбашова рыдала у гроба любимого, только в прошлом году она родила целителю дочь. Супруги были счастливы и надеялись, что впереди у них долгие годы. Во время панихиды на вдове не было лица, горе поглотило ее.

На траурную церемонию пришли сотни людей. Поклонники подходили к гробу Кашпировского, кто-то кланялся ему, кто-то оставлял цветы, большинство же просто глазели. А отойдя, хватались за голову и причитали: "Лежит, как живой". Люди ожидали, что увидят иссохшее от рака тело, но над магом хорошо поработал танатопрактик, поэтому Анатолий Михайлович и предстал в последний раз перед публикой в лучшем виде.

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Поклонники на траурной церемонии делились своими историями о том, как Кашпировский помог им: кому-то родить ребенка, кому-то — встать на ноги, избавиться от увечий. Люди уверены, что маг на самом деле обладал некой силой.

Отметим, что Анатолий Кашпировский хотел, чтобы после смерти его тело кремировали и часть праха захоронили рядом с матерью на Украине. Не известно, выполнят ли последнюю волю усопшего, но 8 октября тело мага не предали земле.