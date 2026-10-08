На прощании с Кашпировским случилось ЧП

Сегодня, 8 октября, Москва прощается с Анатолием Кашпировским. На Троекуровском кладбище собрались близкие и поклонники гипнотизера.

Не обошлось без ЧП. Бывшей жене Анатолия Кашпировского стало плохо. Ей даже пришлось вызывать скорую помощь. Как утверждает Mash, женщина чуть не упала в обморок на церемонии прощания с ее экс-супругом. Она не смогла сказать ни слова и почувствовала себя плохо. Понадобилась помощь медиков.

В свою очередь, сдали нервы и у молодой вдовы Анатолия Кашпировского. Она разрыдалась у гроба почившего мужа. Дело в том, что в траурном зале прозвучала песня, которую исполнял сам целитель. "Две звезды" Кашпировский пел на творческих и юбилейных вечерах с конца 90-х годов.

Отметим, что пока точно неизвестно, где обретет последний приют психотерапевт. По одной версии, Кашпировского похоронят там же, на Троекуровском кладбище в Москве. По другим данным, в своей последней воле экстрасенс изъявил желание лежать рядом с родными в городе Винница.

Напомним, Анатолий Кашпировский получил широкую известность еще в СССР. Он проводил телевизионные сеансы, утверждая, что может удаленно лечить десятки болезней. Позже психотерапевт, которого часто называли экстрасенсом, собирал многотысячные стадионы и также проводил лечебные сеансы.

При этом официальная медицина скептически относилась к сеансам Кашпировского, но власти не запрещали проводить их, а телекомпании предоставляли ему эфирное время.

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