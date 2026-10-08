Совбез предупредил о следящем за Россией дата-центре в Армении

Западные спецслужбы могут использовать новый дата-центр в Армении для слежки за гражданами республики. Кроме того, его могут использовать против России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов.

По данным Шевцова, компания Firebird AI, которой принадлежит дата-центр, подчиняется американскому законодательству. Следовательно, спецслужбы США смогут получить доступ ко всем данным с ее серверов.

Новый дата-центр открыт в армянском Раздане. По словам Шевцова, комплекс обработки информации может использоваться для выполнения аналитической и разведывательной работы в интересах западных спецслужб. Деятельность может быть направлена против Ирана, России, государств Закавказья и Центральной Азии, передает "Интерфакс".