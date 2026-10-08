Москва выявила слабое место киевского режима

Москва адаптирует свою тактику в конфликте с Киевом. Россия обнаружила уязвимость Украины, и это опасно, пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, украинская армия находится под огромным давлением из-за дефицита боеприпасов ПВО. Особенно не хватает высококлассных ракет-перехватчиков, таких как американский Patriot.

Москва выходит за рамки военных целей, все активнее стремится подорвать инфраструктуру Киева и других украинских городов, пишут авторы. При этом в госдепе США ранее заявили, что перспективы мирного урегулирования украинского конфликта не просматриваются.