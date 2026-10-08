"Сидела в машине и позвонила любовнику": всплыли детали допроса Милены Петросян, чей муж покончил с собой

Блогер Татул Петросян трагически погиб 3 октября. Мужчине было 27 лет. Сестра Татула Нарине вне себя от горя, она обвиняет в случившемся сноху Милену.

Петросяна похоронили 5 октября. На траурной церемонии вся семья блогера показала свое отношение к невестке, с Миленой никто не общался. А спустя несколько дней Нарине опубликовала в соцсети видео, в котором набросилась с обвинениями на сноху. Сестра Петросяна заявила, что следователи раскрыли ей детали допроса Милены.

"В следственном отделе мне сказали, что Милена Алексеевна Петросян, обнаружив, что Татулу уже плохо, не вышла из машины, понимаете?! Не подошла к моему брату! Милена не оказала помощь моему брату. Она сидела в машине и звонила своему любовнику Артуру Васильеву. Тот приехал. Почему она не оказала первую помощь? Кого боялась? Мужа, который ее пальцем не трогал? Сейчас она пишет, что я ее позорю. Это только начало!" — сообщила Нарине.

Сестра Петросяна уверена, что Милена могла бы спасти мужа, но по какой-то причине не захотела. "Если бы она помогла ему, приподняла бы ему ноги… Но она этого не сделала", — сокрушается Нарине.

Убитая горем родственница грозится отправить сноху в тюрьму, а если не выйдет, то другим способом испортить ей жизнь. "Я потеряла брата. Даже если я не упеку за решетку ее с любовником Артуром Васильевым, то опозорю их на всю страну. Она же хотела популярности. Она ее получит!" — не унимается Нарине.

Сестра Татула уверена, что Милена не была верна мужу. По словам Нарине, поведение снохи не укладывалось в нормы морали. "Если вы считаете, что это нормально, что человек не развелась и уже целуется и едет в квартиру другого мужчины, то мне вам нечего говорить. Она и этот урод должны ответить за смерть моего брата!" — заключила Нарине.