Нобелевская премия в области литературы за 2026 год присуждена литератору из Канады Энн Карсон. Об этом сообщил в четверг, 8 октября, Нобелевский комитет Шведской академии.

Карсон удостоилась этой награды с формулировкой "за смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы современной литературы".

Из-под пера Энн Карсон вышли десятки произведений различной литературной формы и жанров, включая романы, эссе и стихотворения. На русский язык переведены ее книги "Автобиография красного" и "Горько-сладкий эрос".

Ранее писатель и общественный деятель Захар Прилепин предложил создать в России собственный аналог Нобелевской премии по литературе вместо "чужого карнавала", который "уже и стыд и совесть потерял". Прилепин заявил, что Нобелевка себя дискредитировала, поскольку присуждающие ее члены комитета "сами презирают тех людей, которым они выдают премии".

Министерство иностранных дел России отмечало, что Нобелевская премия и другие награды в смежных областях превратились в политический инструмент, хотя процедура отбора соискателей и лауреатов должна быть прозрачной и понятной для всех.