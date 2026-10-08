Кремль раскрыл детали ЧП с танкером в Чёрном море: "Отделались малой кровью"

Российское Министерство транспорта сработало оперативно в ситуации с пожаром на атакованном в Чёрном море танкере. На это указал в четверг, 8 октября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, комментируя ЧП с танкером Aframax Rio, "не было необходимости президенту давать поручения", поскольку быстро и эффективно сработал Минтранс и его руководитель Андрей Никитин.

Пожар на танкере не привел к негативным экологическим последствиям, рассказал Песков. Он уточнил, что судно перевозило не нефтепродукты, а нефть: "С точки зрения возможного экологического ущерба она, так сказать, менее вредоносна". Нефть выгорела полностью, не причинив ущерба окружающей среде.

В общем и целом, по выражению пресс-секретаря президента, в этой ситуации "отделались малой кровью" (цитаты по ТАСС).

В Министерстве транспорта ранее рассказали, что судно "Афрамакс Рио", которое ходило под флагом Либерии, вспыхнуло после атаки украинских безэкипажных катеров. Пострадавших среди членов экипажа — граждан Индии — не было. Все моряки отказались от госпитализации.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что после ЧП с танкером не выявлены загрязнения ни в море, ни на береговой полосе. Сочинская мэрия, в свою очередь, рассказала об отсутствии превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе.