Тело Кашпировского увезли к украинской границе

В столице завершилось прощание с известным психотерапевтом Анатолием Кашпировским. Хоронить его в Москве близкие отказались.

После торжественной церемонии прощания гроб с телом Анатолия Кашпировского приготовили для транспортировки в подмосковном ритуальном бюро. Кремировать гипнотизера близкие не стали. Как утверждает SHOT, гроб с телом целителя вывезли из Москвы к украинской границе. Кашпировского планируют доставить на родину транзитом, предварительно, через страны Евросоюза. Конечной точкой маршрута станет Винница, где пройдут похороны.

На Центральном Винницком кладбище нашли свой последний приют родители экстрасенса и его дочь Елена. Сейчас там возможно погребение только на родственном участке. Когда 50-летняя наследница Кашпировского трагически погибла в 2018 году в Канаде, он перевез ее на Украину.

Говорят, желание упокоиться рядом с близкими было последней волей Анатолия Кашпировского, который последние месяцы угасал из-за рака. Несмотря на то, что его директор Сергей Рудых назвал причиной смерти гипнотизера возраст, в Сети говорят, что перед смертью тот страдал от рака. А соседи утверждали, что он сильно похудел. Кроме того, племянник Кашпировского поведал, что у него была полиорганная недостаточность, в результате чего отказали органы, пораженные метастазами.

3 октября гипнотизера не стало. Ему было 87 лет.

Напомним, Анатолий Кашпировский получил широкую известность еще в СССР. Он проводил телевизионные сеансы, утверждая, что может удаленно лечить десятки болезней. Позже психотерапевт, которого часто называли экстрасенсом, собирал многотысячные стадионы и также проводил лечебные сеансы.

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