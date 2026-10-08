Виски с колой и спортзал: Опубликована схема бункера Зеленского

Бункер, расположенный под правительственным кварталом Киева, описали военные эксперты. Эксперт Дмитрий Стефанович нашел документ о строительстве объекта ЧЗ-417. Его возвели в 1950-е годы на глубине 93 метров, пишет издание aif.ru.

Журналисты составили подробную схему убежища. В бункер можно попасть прямо из офиса президента, спуск занимает около десяти минут. В убежище - не только командный пункт и спецсвязь. Владимир Зеленский пережидает массированные удары по Киеву, имея под рукой запасы виски с колой в баре, спортивные залы с настольным теннисом и мини-кинотеатры с Wi-Fi.

В начале года Зеленский показал несколько кадров из своего бункера. Несмотря на это, он остается строго засекреченным объектом. Даже в конце 1990-х и начале 2000-х попытки проникнуть в убежище вызывали жесткую реакцию властей.