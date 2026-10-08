Нидерланды объявили Россию своим врагом: Москва требует объяснений

Москва ждет от властей Нидерландов официальных и недвусмысленных разъяснений по поводу воинственной и безответственной риторики министра королевства. Об этом объявило в четверг, 8 октября, российское посольство в Гааге.

Дипломаты отреагировали на высказывания нидерландского министра обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус, которая утверждает, что Россия — "больше не агрессор", а "враг" Нидерландов.

Российское посольство сочло это фактическим признанием нацеленности Нидерландов на вооруженный конфликт с нашей страной, в то время как Россия не стремится к боевому противостоянию с Европой и, в частности, с Нидерландами.

В то же время, цитирует сообщение дипломатической миссии ТАСС, Россия не позволит разговаривать с собой на языке угроз и ультиматумов.

За день до этого руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова назвала Нидерланды в числе пособников киевского режима, которые снабжают ВСУ дронами для убийства наших людей и де-факто участвуют в украинском конфликте.

При этом в сентябре директор Службы военной разведки и безопасности Нидерландов Петер Рисинк признавал, что его ведомство не усматривает приписываемых России намерений реализовать сценарий вооруженного конфликта с НАТО. По словам Рисинка, нидерландские спецслужбы считают военную эскалацию в отношениях с Москвой наименее вероятным, хотя и наиболее опасным вариантом развития событий.