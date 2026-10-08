Североатлантический альянс мог бы перекрыть России доступ к Финскому заливу за несколько часов. Такое заявление сделал в четверг, 8 октября, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Как утверждает политик в интервью The Times, "мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тысяч опытных боевых военнослужащих", чтобы блокировать для России доступ в Балтийское море.

По мнению Цахкны, это помешало бы России снабжать всем необходимым свою армию, а также подорвало бы российский экспортный потенциал и сократило бы поступления в бюджет Российской Федерации от торговли энергоресурсами.

Ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев призывал Европу помнить, что Финский залив не принадлежит какому-либо одному государству. Политик подчеркивал: обязанность всех государств соблюдать нормы международного морского права продиктована исторической справедливостью.

В России при этом, указывая на зашкаливающий уровень русофобии в других страна и страсть к переименованию, предложили назвать Финский залив Санкт-Петербургским. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отмечал, что это справедливо исторически, ведь именно наша страна осваивала этот регион с древнейших времен.