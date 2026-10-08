Стало известно, где живет и чем на самом деле занимается Дени Байсаров

Младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров, которого певица родила от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, окончил престижный британский университет и вернулся в Москву около пяти лет назад. Поначалу внук Аллы Пугачевой занимался бизнесом, он основал event-агентство. Но после начала СВО Дени внезапно пропал из соцсетей, не появлялся на публике. Пошли слухи, что прошедший подготовку в Чечене Байсаров ушел добровольцем на спецоперацию.

Эти слухи подтверждали владелец холдинга "Русская медиагруппа" Владимир Киселёв и общественный деятель Виталий Бородин. Семья Дени при этом комментариев о его жизни не давала.

И только на днях появилась достоверная информация о том, чем занимается младший сын Кристины Орбакайте. Оказывается 28-летний Дени по-прежнему живет в Москве, он стал профессиональным художником. Картины внук Аллы Пугачевой создает давно, и полотен накопилось столько, что Байсаров решил провести персональную выставку.

Экспозиция "Иные" откроется 9 октября 2026 года в московской галерее современного искусства Sistema Gallery. Посмотреть творения внука Примадонны все желающие смогут до 4 ноября. Работы Байсарова займут сразу три этажа. По словам организаторов, выставка погрузит зрителей в "мистический мир, освобожденный от реальности", наполненный мерцающими пейзажами и загадочными дрожащими сущностями, через которые автор транслирует свое уникальное видение пространства и времени.

Меж тем, критики уже успели прокомментировать творчество Дени. На афише экспозиции была представлена работа под названием "Она". Картина выполнена в белых и голубых тонах в стилистике сюрреализма и магического реализма. Эксперты заявили, что самобытностью в творении Байсарова и не пахнет, мол, картина слишком явно перекликается с произведениями Рене Магритта, Сальвадора Дали и Ив Танги.