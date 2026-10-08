Погода в Москве объявлена опасной из-за ветра

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности установлен в столичном регионе. Об этом рассказали в четверг, 8 октября, в Гидрометцентре России.

Как следует из прогностической карты предупреждений, в Москве и Московской области ожидается усиление южного и западного ветра в порывах местами до 15 метров в секунду.

В связи с этим предупреждение будет действовать с полудня пятницы, 9 октября, до 18 часов субботы, 10 октября.

Ранее специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин отмечал, что с 5 по 11 октября ожидается теплая погода с почти летними температурами: воздух к пятнице, 9 октября, может прогреться до 20 градусов. Однако уже в третьей декаде октября в Московском регионе может выпасть первый снег.

Автомобилистов просят пока не спешить с переобувкой машин, несмотря на единичные случаи ночных заморозков. Технический эксперт Олег Марков напомнил, что замену летних шин на зимние в целом рекомендуется производить при установлении среднесуточной температуры плюс 7 градусов в течение трех дней подряд.