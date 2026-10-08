Россиянам объяснили, кто получит дополнительный миллион рублей за рождение ребенка

В России целый ряд компаний ввел единовременные выплаты при рождении ребенка в размере одного миллиона рублей. Об этом рассказал в четверг, 8 октября, российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В 2025 году президент Владимир Путин анонсировал повышение до миллиона рублей суммы, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка без обложения НДФЛ и страховыми взносами. В Госдуме уточнили, что речь идет про добровольное решение компаний помогать сотрудникам в рамках социально-корпоративных программ. Закон не обязывает работодателя это делать.

Как уточнил глава Минтруда, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере одного миллиона рублей установили уже 227 предприятий в различных отраслях, сообщает РИА Новости.

Одновременно продолжается реализация программы материнского капитала. Котяков уточнил, что выплата на второго ребенка превысит 1 миллион рублей в 2027 году, если семья еще не получала деньги при рождении первенца.

Между тем заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин предупредил, что ситуацию в глобальной демографической структуре можно охарактеризовать как реальную катастрофу. Чтобы переломить негативные демографические тенденции, власти России реализуют комплекс мер поддержки семей с детьми и стимулирования деторождения.