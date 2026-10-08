Путин прилетел в Туркменистан с двухдневным визитом

Владимир Путин прибыл в Туркменистан, где примет участие в саммите СНГ и Каспийским экологическом саммите.

Зарубежный рабочий визит главы государства продлится два дня. Сегодня у Владимира Путина запланирована двусторонняя встреча с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также участие в приветственных мероприятиях.

Во время саммита стран СНГ лидеры обсудят направления дальнейшей совместной работы, обменяются мнениями по актуальным и региональным темам.

В ходе Каспийского саммита предполагается рассмотреть вопросы сотрудничества прибрежных стран, прежде всего, в природоохранной сфере с акцентом на проблему обмеления Каспия.

После завершения саммитов у Путина запланирована встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.