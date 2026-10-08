Собянин осмотрел ход строительства станции "Луганская" и встретился с участниками программы реновации

Семья Сергеевых собирает вещи: для них это не просто переезд, а начало новой жизни. Из старой квартиры они перебираются в дом по программе реновации.

Екатерина и Андрей Сергеевы: "Верим, что все старое, все наши проблемы, болезни, все останется в этой старой. А в новую мы заедем чистыми, счастливыми, наполненные любовью и здоровьем. Там будет светлая просторная квартира".

С новосельем жильцов поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил: дом строили по индивидуальному проекту, и он уже стал архитектурной достопримечательностью района.

Сергей Собянин: "Стараемся, чтобы дома по реновации не выглядели как в свое время "хрущевки", наоборот были современными, меняем дизайн, улучшаем качество чтобы приятно было жить внутри".

В новостройке 140 квартир. Сюда переезжают 119 семей из соседнего дома №27 по Кавказскому бульвару. Фасад облицован алюминиевыми панелями, лоджии остеклены, для кондиционеров предусмотрены ниши с декоративными решетками.

Владислав Хромов, руководитель Дирекции по техническому сопровождению проектов: "У него уникальный фасад, очень красивый, с оттенком бронзы. Сделан из алюмокомпозита. Кассеты выполнены на выносе, что создает ребристую архитектуру фасада".

Павел Компанцев, руководитель проектов компании застройщика: "Дом был реализован с учетом требований для обеспечения доступа для маломобильных жильцов".

А еще рядом с домом строят новую станцию метро "Луганская" Бирюлевской линии. Сергей Собянин дал старт строительству и отметил, что она улучшит транспортное обслуживание более 90 тысяч москвичей. Жильцы новостройки этому особенно рады.

Станция глубиной заложения 27,5 м будет иметь два подземных вестибюля с выходами на обе стороны Кавказского бульвара. Для маломобильных пассажиров установят 8 лифтов. Рядом проходят 11 маршрутов наземного транспорта. Путь от выхода со станции до автобусных остановок - всего минута.

Михаил Чиликин, замгендиректора компании-подрядчика: "В настоящий момент мы выполняем работы по разведению стены в грунте. Это ограждающая конструкция котлована. В настоящий момент уже выполнено более 50% стены в грунте".

За стройкой семья Дмитриевых наблюдает прямо из окна. А Коля и Рита уже показывают любимым игрушкам свои новые комнаты.

Переехала семья из старой квартиры в новую за считанные минуты - между двумя домами буквально пара шагов.