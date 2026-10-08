Павел Табаков опубликовал редкое совместное фото с невестой

Наследник актерской династии Павел Табаков в прошлом году рассекретил роман со своим PR-директором Ксенией Ермоленко. Парочка долго скрывалась, но в итоге Павел и Ксения вышли вместе в свет, показав, что между ними не только рабочие отношения.

Табаков и Ермоленко придерживаются правила "счастье любит тишину". Они до сих пор редко делятся подробностями личной жизни. Однако время от времени Павел и Ксения все же выкладывают совместные кадры в Сеть. Похоже, так они дают понять, что поводов для слухов о расставании нет.

На днях Ермоленко решила напомнить публике, с каким красавцем она встречается. Девушка опубликовала свежие снимки, на которых позирует с 31-летним Табаковым. Возлюбленные сделали селфи в зеркале лифта. На плечах у обоих висели объемные спортивные сумки, а геометка указывает на петербургский отель. Павел сделал репост этого кадра к себе на страницу, похваставшись, какая у него красивая невеста.

Поклонники фото оценили. Народ в восторге от парочки, многие отмечают, что Ксения очень подходит актеру. "Какие же вы красивые!"; "Прекрасная пара! Когда уже свадьба?"; "Вы чудесные"; "Павлу очень повезло встретить такую девушку", — пишут пользователи Сети.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, до романа с Ермоленко Табаков встречался с актрисой Софьей Синицыной. Шесть лет назад у них родилась дочь Мия. Правда, сами артисты расстались еще до появления девочки на свет. Несмотря на разрыв, Павел участвует в воспитании дочери и поддерживает дружеские отношения с ее мамой.