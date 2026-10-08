Киевский режим продолжает предпринимать действия, направленные на вовлечение Беларуси в конфликт. На это указал в четверг, 8 октября, пресс-секретарь белорусского Министерства иностранных дел Руслан Варанков.

Чиновник, которого цитирует БелТА, прокомментировал ранение гражданки Беларуси в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль в Брянской области России. Женщина оказалась в тяжелейшем состоянии — врачи вынуждены были ампутировать ей конечности.

Руслан Варанков назвал подобные удары дронов по заведомо гражданским объектам антигуманными и охарактеризовал действия киевского режима как попытки эскалации ситуации в регионе.

В то же время представитель МИД Беларуси напомнил рекомендацию ведомства, адресованную белорусам. Министерство призывало воздерживаться от дальних поездок с учетом всех рисков.

Ранее Государственная пограничная служба Украины объявила, что не фиксирует на границе с Беларусью наращивание военного контингента вопреки утверждениям главаря киевского режима — Владимир Зеленский уверял, будто Минск вынашивает планы вступления в конфликт.

Белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил, что попытки втянуть Беларусь в войну плохо кончатся — в этом случае "война получит совершенно иное качество". Угрозы предводителя киевского режима Владимира Зеленского политик назвал "трепом".