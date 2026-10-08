Россиянам назвали способ выйти из долговой спирали без нового кредита

Закредитованность остается проблемой многих россиян. Пытаться решить ее оформлением новых кредитов — не выход, а усугубление ситуации. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова предложила более рациональный способ выбраться из долговой ямы.

Как сообщает агентство "Прайм", эксперт советует разрывать эту спираль не новым кредитом, а рефинансированием — объединением обязательств в одно на более выгодных условиях. По словам Белянчиковой, кредиторы охотнее идут навстречу заемщикам, которые обращаются в банк с проблемой заранее, а не после трех месяцев молчания и пряток.

Специалист посоветовала также изучить свое досье на ошибки: кредитные истории порой обрастают чужими долгами, дублями уже закрытых договоров и техническими сбоями. Запросить досье можно в кредитных бюро, где она хранится, в каких именно — подскажет портал "Госуслуги". При выявлении ошибок нужно подать заявление в бюро с просьбой исправить несоответствия.

Белянчикова также призвала не накапливать неиспользуемые кредитные карты: договор с большим неиспользованным лимитом тянет рейтинг вниз, увеличивая показатель долговой нагрузки.

Наконец, не следует пытаться "обнулить" кредитную историю за деньги — легальных способов досрочно стереть данные не существует, подчеркнула эксперт.

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