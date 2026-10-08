Карантин в Иркутской области снят

Карантин в Иркутской области в связи со случаем пневмонии снят. Об этом рассказал в четверг, 8 октября, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Как уточнил политик в видео, опубликованном в его "Макс"-канале, медицинское наблюдение за контактными лицами в Иркутской области после случая пневмонии завершено. Нарушений здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено.

Результаты почти 5 тысяч лабораторных исследований не показали каких-либо опасных патогенных микроорганизмов.

Что касается слухов о якобы заражении женщины чумой после происшествия в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте, проведена проверка — никаких аварийных ситуаций в учреждении не было. Подтверждено соблюдение должного контроля при работе с патогенными микроорганизмами. Сотрудники, в том числе заболевшая пневмонией женщины, вакцинированы от опасных инфекций.

Ранее в Кремле призвали ориентироваться на заявления Роспотребнадзора и его руководителя Анны Поповой относительно санитарно-эпидемиологической обстановки. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков попенял средствам массовой информации на обилие публикаций о ситуации в Иркутской области, причем "подавляющее большинство того, что сообщают СМИ вокруг этой ситуации — это ложная информация".

Американский лидер Дональд Трамп отверг предположение о том, что случившееся в Иркутской области могло иметь отношение к гипотетической разработке биологического оружия: "Мы так не думаем".