Минобороны России рассказало о новой тактике наступления в зоне СВО

Российские войска с началом контрбатарейной борьбы в зоне спецоперации разработали новую тактику наступления. Об этом рассказал в четверг, 8 октября, заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

Как уточнил заместитель руководителя Минобороны, указанная новая тактика предполагает одновременный штурм позиций противника силами одних подразделений и закрепление на занятых рубежах силами других.

Юнус-Бек Евкуров отметил в интервью журналу "Политика", выдержки из которого приводит ТАСС, что в ходе спецоперации "нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому", поэтому появилась "новая форма боевых действий".

Ранее украинские военные эксперты отмечали, что российская армия вновь изменила тактику своих ударов по объектам на территории Украины. Особенностью новой тактики российских ударов называют переход к атакам большим количеством ракет на ограниченное число мишеней. Это перегрузило систему противовоздушной обороны Украины и позволило "прорваться" к атакуемым объектам.

Министерство обороны России, сообщая о новых успехах российской армии в зоне спецоперации и планомерном поражении объектов врага, предупреждало: ракет и БПЛА "Герань" нашим бойцам хватит на всех.