Политолог Камкин: крах экономики Франции или ФРГ означает крах всего ЕС

Какие политические последствия для Евросоюза могут вызвать экономические проблемы во Франции и Германии? За счет чего Брюссель - как там клятвенно обещают - собирается тянуть нахлебников из Киева? И почему граждан Евросоюза не устраивает ответ, что миллиарды их налогов тратят на "свободу и демократию" на Украине, и они требуют детального отчета по расходам?

В студии программы "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Александр Камкин - доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

"Если рухнет французская экономика, если Франция объявит технический дефолт, это будет означать, что все – банкротство. Крах такой экономики, как немецкая или французская, означает крах всего Евросоюза", - отметил он.

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