Метрополитен в Киеве прекратил работу из-за отсутствия напряжения. Об этом рассказали вечером четверга, 8 октября, в городской администрации.

Как уточняют украинские средства массовой информации, все три ветки киевского метрополитена остановлены, станции метро обесточены. Сроки восстановления работы метро в украинской столице неизвестны.

Движение трамваев и троллейбусов остановилось в Киеве вслед за метро — в украинской столице по-прежнему нет света.

Случившееся усугубит транспортный коллапс в Киеве, возникший в связи с ударами ВС России по мостам — по ним осуществляется доставка вооружений и грузов военного назначения украинской армии.

Депутат Верховной рады Анна Скороход высказала опасения, что удары возмездия российской армии в буквальном смысле разделят Киев пополам и "на два берега разорвут". Нардеп подтвердила, что "огромное количество людей выехало" из столицы, опасаясь оказаться отрезанными от остального мира в случае полного разрушения мостов.

Тем временем постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский, которого цитирует РИА Новости, предложил западным спонсорам Украины напомнить киевскому режиму известную английскую пословицу: "Тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других".