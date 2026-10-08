Главарь киевского режима Владимир Зеленский не стал скрывать дурного настроения после заявления госсекретаря США Марко Рубио о "стратегическом тупике" между Россией и Украиной.

По мнению главы Госдепаратамента, выйти из образовавшегося тупика можно либо через мирные переговоры, либо путем резкого наращивания военных усилий одной из сторон.

Недовольный откровениями Рубио Зеленский попытался выместить злость на журналистах, грубо ответив на их вопросы, что "настроение не очень" (цитата по "Известиям"). Утративший легитимность президент Украины заявил, что Вашингтон не может "с одной стороны — договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой – говорить, что мы находимся в какой-то политической ситуации, в дипломатическом тупике".

На этом фоне журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски напомнил: Зеленский умудрился в кратчайшие сроки перессориться сразу с несколькими своими союзниками, разозлив новое венгерское правительство, польских политиков всевозможных взглядов, а теперь еще и Южную Корею. Панчевски иронично отметил, что это "довольно впечатляющее достижение".

Интернет-пользователи также выражают недовольство Зеленским. В соцсети Х пишут, что "из-за этого клоуна Украина оказалась в Средневековье", а предводитель киевского режима не понимает, что "безумие — это делать одно и то же снова и снова, ожидая других результатов".