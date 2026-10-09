Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги наших бойцов в ходе спецоперации. Лейтенант Вадим Тыченюк с подчинёнными отбили массированную атаку вражеских беспилотников. Несмотря на ранение, Вадим ликвидировал два FPV-дрона и продолжил управлять личным составом. Воздушное нападение отражено без потерь с нашей стороны.

Гвардии капитан Иван Мещеряков во время контратаки ВСУ организовал оборону захваченных позиций и корректировал огонь артиллерии. Точными ударами были уничтожены танк неприятеля и до взвода пехоты. Попытка врага вернуть утраченный рубеж провалилась.