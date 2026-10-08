США обвинили Мадуро и его жену в сговоре с целью пыток

Большое жюри присяжных федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк утвердило обновленные обвинения президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес.

Как сообщает ТАСС, политику и его супруге вменяется сговор с целью осуществления пыток "под прикрытием закона". Целью Мадуро, по версии американского прокурора, было "подавление и наказание политической оппозиции, подавление инакомыслия и сохранение власти и полномочий участников сговора".

Этим обвинениям сопутствуют пункты о сговоре с целью "наркотерроризма", контрабанде наркотиков и владении автоматическим оружием.

В первые дни 2026 года американцы нанесли массированный удар по Венесуэле, главу государства Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Свои действия Соединенные Штаты мотивировали якобы причастностью Мадуро к преступлениям, связанным с распространением наркотиков.

Российский посол в боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что Москва готова внимательно рассмотреть запрос о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если такое обращение поступит. Россия, как подчеркнул дипломат, рассматривает действия США в отношении Мадуро как похищение, вооруженную агрессию, нарушение норм международного права и здравого смысла.