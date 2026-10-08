Подросток чудом выжил при нападении медведя: помог смартфон

В Солтонском районе Алтайского края 15-летний подросток едва не стал жертвой медведя. Парня, на которого набросился зверь, спас смартфон.

Как сообщает региональное управление Следственного комитета в своем "Макс"-канале, мальчик со своим другом работал на пасеке в лесистой местности. Внезапно появился медведь. Подросток пытался спастись и влез на дерево, но животное сумело дотянуться до своей потенциальной добычи.

Медведь повалил подростка на землю, искусал его, травмировал ему голову и тело. К счастью, косолапый во время нападения повредил телефон мальчика — гаджет вспыхнул и отпугнул зверя.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сбежавшего медведя выслеживают 12 охотников для последующей ликвидации. На этой территории введен особый режим.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал, что кабмин составит список регионов, которым выделят дополнительное финансирование на мероприятия по регулированию численности медведей. Журналисты подсчитали, что с весны по сентябрь 2026 года по меньшей мере 22 жителя российских регионов стали жертвами нападения этих животных.

Сотрудник Алтайского заповедника Татьяна Клименко предупреждала, что от медведя нельзя бежать спиной к нему — нужно попытаться потихоньку отступать, не отворачиваясь от косолапого. Особую осторожность следует проявить при встрече с медведицей и ее выводком. Категорически нельзя вставать так, чтобы разделить маму с медвежатами.