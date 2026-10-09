В ходе спецоперации "Град" группировки "Восток" нанёс точный удар по местам скопления резервов ВСУ в Запорожской области. Боевики уничтожены еще до начала ротации.

Экипаж Су-34 поразил пункт временной дислокации врага в интересах группировки "Север". Авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции легли точно в цель. Атаку неприятеля сорвали операторы дронов группировки "Восток". Противник пытался передвигаться скрытно, но был уничтожен на марше.

На Краматорском направлении наши "птицы" сбили тараном в воздухе три тяжёлых гексокоптера типа"Баба-Яга". А на Добропольском участке фронта расчёты БПЛА уничтожили крупный склад наземных робототехнических комплексов и боеприпасов. Оператор с помощью FPV-дрона на оптоволокне нанёс снайперский удар с расстояния в 35 километров.